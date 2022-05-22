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Hadise'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashianlar'a benzetildi

22.05.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Sarı saçlarıyla paylaşım yapan Hadise sosyal medyayı salladı. Hadise'nin yeni imajı çoğu takipçisi tarafından Kardashianlar'a benzetildi. Kimi "Hadise Kardashian" yorumu yaptı kimi ise "Rengi de peruğu da kötü" dedi. Hadise'nin hayranları ise tarzını çok beğendi.

Hadise'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashianlar'a benzetildi

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor. 15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti.

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu. Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin görüne geçti. İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler kendilerini tutamadı.

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Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu. Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.

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Hadise'nin sadık hayranları ise "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

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Hadise
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