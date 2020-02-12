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Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin değişmez jüri üyesi Hadise, sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Güzel şarkıcının paylaştığı kare üzerinden onun Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu iddia edildi.

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda cüretkar paylaşımlarıyla da gündemde olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Buraya kadar her şey normal görünüyordu ta ki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıkana kadar…

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AĞUSTOS AYINDA PAYLAŞTI

Yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımı yeniden dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan’ın hesabından paylaştığı fotoğraftaki köpekle aynı olduğunu söyleyen takipçileri onun yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşmaya başladı. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar ‘Hadise’nin Yıldırım aşkı’ şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.

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Hadise'nin geçen yıl Kasım ayında yaptığı “Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama ‘Ben evlendim demem’ açıklaması akıllara geldiyse de güzel şarkıcının menajeri tarafından bu aşk iddiaları yalanlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım,

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