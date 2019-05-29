MAGAZİN

Hadise olumsuz yorumlara dayanamayıp patladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Makyajsız kameraların karşısına geçen Hadise gelen eleştirilere tepki gösterdi. Kadınlara seslenen şarkıcı, "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" dedi.

Hadise olumsuz yorumlara dayanamayıp patladı!

Güzel şarkıcı Hadise önceki gün Ulus Sunset'te yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamış, mekan çıkışı da makyajsız görüntülenmişti. Gelen sorular üzerine ise “Her kadın kendini makyajlı ya da makyajsız sevmeli... Bu halimi çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu.

ELEŞTİRİ ALDI!

Hadise'nin bu görüntüsünü bazıları çok beğenirken Cengiz Semercioğlu'nun da içinde bulunduğu bir kısım "özensiz" olarak değerlendirdi. Gelen olumsuz yorumlara tepki gösteren Hadise, kadınlara bir çağrıda bulundu: "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!"

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İşte Hadise'nin Instagram'dan yaptığı o çağrı: “Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız :)”

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Anahtar Kelimeler:
Hadise makyajsız eleştiri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep yatak pozu, işte niyet. gitsin ülkesine asıl işini orda yapsın. sanatmı bu şimdi ?
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