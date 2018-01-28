MAGAZİN

Hadise, Paris'te barışma teklifi kabul etmedi!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 13:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hadise ile Aurelien Muller'in kamera önünde başlayan yakınlıkları, flörte dönüşmüş ama uzun sürmemişti.

Hadise, kendisini arayan Aurelien Muller'in teklifini kabul etmedi.

Hadise barış teklifini reddetti

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Hadise son albümündeki ‘Sıfır Tolerans’ şarkısına Fransız manken Aurelien Muller ile klip çekmişti.

Hadise son albümündeki ‘Sıfır Tolerans’ şarkısına Fransız manken Aurelien Muller ile klip çekmişti.
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Kamera önünde başlayan yakınlıkları, flörte dönüşmüş ama uzun sürmemişti.

Kamera önünde başlayan yakınlıkları, flörte dönüşmüş ama uzun sürmemişti.
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Aurelien Muller tekrar bir araya gelmek istediği Hadise’yi geçen hafta aradı. Paris’e davet etti.

Aurelien Muller tekrar bir araya gelmek istediği Hadise’yi geçen hafta aradı. Paris’e davet etti.
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Hadise teklifi kibarca reddedip ünlü mankeni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı.

Hadise teklifi kibarca reddedip ünlü mankeni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı.
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Hadise ve Aurelien Muller’in ilişkisi ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarından dolayı bitmişti.

Hadise ve Aurelien Muller’in ilişkisi ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarından dolayı bitmişti.
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Hadise barış teklifini reddetti

Hadise barış teklifini reddetti
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Hadise barış teklifini reddetti

Hadise barış teklifini reddetti
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Hadise barış teklifini reddetti

Hadise barış teklifini reddetti
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Hadise Aurelien Muller
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Aurelien Muller

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