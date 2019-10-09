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Hadise patladı: Bir dakika dans etmişim bu mu kötü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Hadise son dönemde kendisi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Güzel şarkıcı olay olan dansları için, 'Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?' yorumunda bulundu.

Hadise patladı: Bir dakika dans etmişim bu mu kötü?

Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi.

Şarkıcı, dans ettiği videosunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, "Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var.

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Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.Hadise, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi.

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Şarkıcı, dans ettiği video’sunu sosyal medyadan paylaştığı için çocuklara kötü örnek olduğu eleştirilerine, “Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?” diyerek, kendisini savundu.

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Harbiye Açıkhava’da verdiği konserinde, “Mekanın sahibi geri geldi” sözleri de eleştirilen Hadise, “Öyle bir iz bırakmışız ki, birileri çekememiş. Bir geceyle böyle imza attıysak, seneye tarihe adımı yazdırırım” diye konuştu.

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Şarkıcı, 10 milyon takipçisi olduğu Instagram’da, sahte takipçi satın aldığı iddialarına ise, “Allah şahidim, hiç yapmadım” dedi.

Hadise 'Ela' paylaşımıyla sosyal medyayı salladıHadise 'Ela' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Hadise dans eleştiri

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