Hadise ‘Sevgililer Günü’ne yalnız girince kendini ti'ye aldı!

Kardeşleriyle yaşadığı sorunları geride bırakan ve 2019 yılına hızlı bir giriş yapan Hadise geride bıraktığımız Sevgililer Günü’nü yalnız geçirince sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Üzerinde kıyafetlerle yere yatan ve halde göründüğü bir karesini hesabından paylaşan Hadise, bu görüntüsünün altına “Sevgililer Günü’nü yalnız geçirince ben” yazdı. Başarılı şarkıcının kendisiyle dalga geçtiği bu kare çok sayıda beğeni ve bir o kadar da yorum aldı. Hadise son zamanlarda verdiği röportajlarda aşka inanmadığını söylüyordu…



