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Hadise sınırdaki drama isyan etti! 'İçim parçalanıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Son günlerde Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hadise mültecilerin sınır kapılarında yaşadığı dramla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hadise sınırdaki drama isyan etti! 'İçim parçalanıyor'

Gerek aşk hayatı gerekse yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hadise, mültecilerin sınır kapılarında yaşadığı dramla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi" diye soran Hadise paylaşımda şunları yazdı:

"Kavga, gürültü, gaz bombası, soğuk, korku, şiddet... Can yelekleri ile bir botun üzerinde yeni bir umuda doğru giderken neler geçiyor acaba kafalarından... Bence sadece korku! Sadece ve sadece korku...

Bu dünyadan gelen her canlının hakkı olan aidiyet duygusunu hiç tanımadan yaşamak nasıl bir his olabilir?Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeye çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok.

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Savaştan kaçarken şiddetle ve vicdansızlıkla karşılaşıyorsun. İnsanlık nedir sanki bütün dünya toplu olarak unutmuş gibi. Herkes dünyada barış, huzur istiyoruz diye bağırırken ne güzel geliyor di mi kulağa? Ama gerçekler...

Bir çocuğun nasıl korktuğunu anlamak için anne olmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Ben 3 ay önce hala oldum ve yeğenimin saçının teline zarar gelir diye korkuyorum. Kalkan gibi onu koruyorum. O yüzden çocuklarıyla o botların üzerinde dövülen, öldürülen mültecileri düşünemiyorum... İçim parçalanıyor...
Her yerde insan var ama insanlık yok..."

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, Hadise mülteciler,

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