Hadise son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yalnızca çantası 5 bin TL

Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise, bu kez dünyaca ünlü İtalyan markasından yaptığı kombin ile adından söz ettirmeyi başardı. Hadise, önceki gün Fendi marka takımıyla evinde poz verdi, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

Paylaşımı 370 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum alan 34 yaşındaki şarkıcıya, takipçilerinden iltifat yağdı.

Hadise'nin kıyafetinin fiyatı ise olay oldu. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL’ydi.

Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL’yi buldu.

