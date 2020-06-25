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  4. Hadise son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yalnızca çantası 5 bin TL

Hadise son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yalnızca çantası 5 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Karantina sürecini sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçiren Hadise yavaş yavaş işlerinin başına dönmeye başladı. O Ses Türkiye jürisi olan Hadise son pozlarıyla ve kıyafetlerinin maliyetiyle olay oldu.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise, bu kez dünyaca ünlü İtalyan markasından yaptığı kombin ile adından söz ettirmeyi başardı. Hadise, önceki gün Fendi marka takımıyla evinde poz verdi, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

Paylaşımı 370 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum alan 34 yaşındaki şarkıcıya, takipçilerinden iltifat yağdı.

Hadise'nin kıyafetinin fiyatı ise olay oldu. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL’ydi.

Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL’yi buldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
laik, çağdaş, avrupalı
Biz vatandaşlar aptallar gibi bunları izler dinleriz, bunlar paraya para demez sonra aptallar gibi oturur böyle onların çanta küpe kolye fiyatlarını konuşur woooaaaw der dururuz. O nedenle hiçbirini izlemiyorum.
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