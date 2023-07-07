Hadise, Threads'de ezber bozdu! Bikinili halini görenler "Zayıflamış" dedi

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen fakat 5 ay sonra ani bir kararla bu evliliği sonlandıran başarılı şarkıcı Hadise o dönem kısıtlandığını iddia etmişti.

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam eden Hadise sınırları zorluyor.

Rapçi Murda ile çektiği klipler ve konser sırasında yaptığı danslarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise bu sefer bikini üzerine gömlek giyip ayna önüne geçti.



Hadise'nin makyajsız ve bikinili paylaşımında kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Görenler "Kilo verince ben", "Paylaşmaya doymadı" yorumları yaptı.

