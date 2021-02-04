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Hadise ve Bircan Bali arasında 'regl' kavgası! 'Özel gününde olduğunu söyledim'

04.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Hadise ve Bircan Bali arasında 'regl' kavgası! 'Özel gününde olduğunu söyledim'

Bircan Bali sunuculuk yaptığı programda Hadise'nin reglisiyle ilgili açıklamalar yapınca Hadise çok sinirlendi. Hadise'nin mahkemede soluğu almasına bakın Bali ne tepki verdi.

Bircan Bali programında Hadise için olay açıklamalar yapmıştı. Bali ‘Eurovision’da Hadise’nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü’ şeklindeki sözleri şoke etmişti.

Bircan Bali şoke etti! 'Hadise'nin muayyen günüydü'Bircan Bali şoke etti! 'Hadise'nin muayyen günüydü'

Bu haberi duyan Hadise ise Bali hakkında iddialara göre tedbir talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bu haberleri gören Bircan Bali hemen bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Bircan Bali paylaşımında "Yani çünkü iyice saçmaladılar ya... Özel gününde olduğunu söyledim diye ahlaka aykırı konuşmuşum. Neyse ki adalet beni haklı görmüş" dedi.

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rezillik arınmadılar bi türlü

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