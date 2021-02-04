Hadise ve Bircan Bali arasında 'regl' kavgası! 'Özel gününde olduğunu söyledim'

Bircan Bali programında Hadise için olay açıklamalar yapmıştı. Bali ‘Eurovision’da Hadise’nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü’ şeklindeki sözleri şoke etmişti.

Bu haberi duyan Hadise ise Bali hakkında iddialara göre tedbir talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bu haberleri gören Bircan Bali hemen bir paylaşım yaptı.

Bircan Bali paylaşımında "Yani çünkü iyice saçmaladılar ya... Özel gününde olduğunu söyledim diye ahlaka aykırı konuşmuşum. Neyse ki adalet beni haklı görmüş" dedi.



