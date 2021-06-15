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  4. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Demet Akalın'dan bomba yorum!

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Demet Akalın'dan bomba yorum!

15.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardı. Bu ayrılığı reklam olarak gören Demet Akalın, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Hadise ve Kaan Yıldırım, yine İnstagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ve birbirlerinin fotoğraflarını sildiler.

Demet Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberlerine ilişkin paylaşım yapan sitelerden birinde, Hadise'yi çok kızdıracak bir yoruma imza atarak, Hadise'nin bu ayrılığı yeni çıkacak şarkısı öncesinde 'ses getirmek ve dikkat çekmek' amacıyla gerçekleştirdiğini ima etti. Demet Akalın ayrıca, Okan Kurt’la çektiği video ile Hadise’ye reklam göndermesi yaptı!


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hadise Kaan Yıldırım
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