Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Demet Akalın'dan bomba yorum!

Hadise ve Kaan Yıldırım, yine İnstagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ve birbirlerinin fotoğraflarını sildiler.

Demet Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberlerine ilişkin paylaşım yapan sitelerden birinde, Hadise'yi çok kızdıracak bir yoruma imza atarak, Hadise'nin bu ayrılığı yeni çıkacak şarkısı öncesinde 'ses getirmek ve dikkat çekmek' amacıyla gerçekleştirdiğini ima etti. Demet Akalın ayrıca, Okan Kurt’la çektiği video ile Hadise’ye reklam göndermesi yaptı!



