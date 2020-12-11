MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

11.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Uzun süredir magazin gündeminde Hadise sevgilisinden ayrıldı mı sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Daha önce ayrılık haberleri gündeme gelmiş olsa da çift bu haberleri, yaptıkları paylaşımlarla yalanlamıştı. Son olarak Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. Peki, Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı? İşte detaylar…

Magazin gündemini en çok meşgul eden aşklardan olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin birlikteliği ile ilgili son dönemde ayrılık iddiaları ortaya atılıyordu. Çift, yaptıkları romantik paylaşımlarla bu iddiaları yalanlarken son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Hadise sevgilisinden ayrıldı mı?

Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğruHadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile takipçileriyle paylaştı. Böylece uzun süredir konuşulan Hadise ve sevgilisi ayrıldı mı sorusu yanıt bulmuş oldu.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda; “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında mutluluk ve başarı dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.” ifadelerini kullandı. Böylece son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ilişkinin sona ermiş olduğu kesinleşmiş oldu.

hadise kaan yıldırım ayrıldı mı

HADİSE VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

Ayrılığın nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmasa da ünlü şarkıcı paylaşımında “aşk olsa da olmuyor” ifadesini kullandığı için ilişkinin farklı nedenlerle bittiği akıllara geldi. Önceki haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisinin evinden ayrılıp kendi evine geçmişti ve kendisini karantinaya almıştı. Hastalık nedeniyle gerçekleşen bu ayrılık magazin gündeminde ilişkilerinin sona erdiğine yorulmuştu. Şimdi iki ünlü ismin hayranları tarafından bu ayrılığın nedeni merak ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Gece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendiGece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi
Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor?Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor'a mı katılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şaşırdık mı,Hayır ????????

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Acun Ilıcalı bizzat teklif etmişti! Okan Kurt Survivor'a gidemiyor çünkü...

Bizzat teklif etmişti! Survivor'a gidemiyor çünkü...

Malin Andersson gece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi

Gece yarısı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi

Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

Arda Turan canlı yayında açıkladı! 'Her şeyi yapmaya hazırım'

Nehir Erdoğan Hatice Aslan'ın eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

Hadise açıkladı! İddialar doğru...

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.