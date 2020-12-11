Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

Magazin gündemini en çok meşgul eden aşklardan olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin birlikteliği ile ilgili son dönemde ayrılık iddiaları ortaya atılıyordu. Çift, yaptıkları romantik paylaşımlarla bu iddiaları yalanlarken son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Hadise sevgilisinden ayrıldı mı?

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile takipçileriyle paylaştı. Böylece uzun süredir konuşulan Hadise ve sevgilisi ayrıldı mı sorusu yanıt bulmuş oldu.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda; “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında mutluluk ve başarı dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.” ifadelerini kullandı. Böylece son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ilişkinin sona ermiş olduğu kesinleşmiş oldu.