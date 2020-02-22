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Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Aşk yaşadıkları iddia edilen Hadise ile Kaan Yıldırım cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme

Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile paylaşım yapması geçtiğimiz günlerde aşk söylentilerine sebep olmuş, hatta taze aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları iddia edilmişti.

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Ailelerini tanıştırdıkları iddia edilen çift hakkında gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi.

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Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentilerine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kaan yıldırım,

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