Hadise yardımı kesti! Açıkgöz ailesi zorda!

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti.

Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.

Hadise yardımı kesince kardeşleri darboğaza girdi. Annesiyle Mashattan'da yaşayan Derya Açıkgöz, üç aylık aidatı bile ödeyemedi.

ABLA EVİNİ KAPATTI

Bu arada abla Hülya, Arnavutköy'deki evini kapatıp annesiyle kardeşinin yanına taşındı. Ailenin en küçüğü Derya Açıkgöz'ün Hadise'yi arayıp aidat konusunda zorlandıklarını ve büyük sıkıntı içinde olduklarını söylediği ama sanatçının hiç ilgilenmediği de konuşulanlar arasında.

