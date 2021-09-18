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Hadise yeni klibi için elbisesiyle havuza daldı

18.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coş Dalgalan şarkısının klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Hadise yeni klibi için elbisesiyle havuza daldı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Hadise, Coş Dalgalan şarkısının klibi için su altına daldı. Dalış tüpü kullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram’dan paylaştı.

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Çekimleri üç gün süren Coş Dalgalan klibinde Hadise’nin özel tasarım elbisesi için 11.5 metre kumaş kullanıldı.

Suya dayanıklı makyajı 2.5 saatte hazırlanan Hadise, klip çekimleri için özel bir ekiple, içinde köpek balıkları bulunan 18 derecelik akvaryumda dört metreye daldı.
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Hadise “Şarkı düşündüğümüzden daha da etkileyici oldu ve bunu bir kliple taçlandırmaya karar verdik. Çok heyecan verici bir proje oldu ve klibimizde şarkının sözleri gibi coştuk. Su altında çekimler, dev bir led ve daha neler. Kendimi aştığım bir klip ve çalışma oldu” dedi.


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Hadise
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