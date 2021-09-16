MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise yeni klibini su altında çekti! O anları paylaştı

Hadise yeni klibini su altında çekti! O anları paylaştı

16.09.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise yeni klibi için su altında kamera karşısına geçti. Coş Dalgalan şarkısına klibi için elbisesiyle havuza dalan Hadise, o anları Instagram'dan paylaştı.

Hadise yeni klibini su altında çekti! O anları paylaştı

Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi.

242068564_571172650974742_1082864085396454352_n

Coş Dalgalan şarkısının klip çekimlerine başlayan güzel şarkıcı, elbisesiyle su altına daldı.
242032218_182393563969584_8431811515962400727_n

Dalış tüpü kullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram'dan paylaştı.

241998432_2665398176939281_2666265688431337380_n
Hadise'nin su altı paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırdı.

242068276_539050610535967_7493370097043292373_n

242214334_410010410469052_7169299903510496710_n

242208144_231894902221237_3646789515301330301_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde
Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Otobüs uçurumun kenarında asılı kaldı! Şoförün dikkati faciayı önledi

Otobüs uçurumun kenarında asılı kaldı! Şoförün dikkati faciayı önledi

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.