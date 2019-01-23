MAGAZİN

Hadise'den ablasına mesaj mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Hadise'nin Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şarkıcının mesajı ablası için yazdığı iddia ediliyor.

Hadise'den ablasına mesaj mı?

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak Instagram sayfasına bir fotoğrafını yükledi ve altına şöyle yazdı: "Dik dur! Bu yalnız kalmak anlamına gelse bile..."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Stand tall, even if that means standing alone.

Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi ()

Hadise'nin bu mesajı aralarının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz için yazdığı düşünüldü. Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra kardeşleriyle arası açılmış ve onlarla devam eden iş ortaklığını noktalamıştı. Hadise daha sonra küçük kardeşi Derya Açıkgöz'le barışsa da ablası Hülya Açıkgöz'le arası bir türlü düzelmedi.

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Hadise ABLASI instagram

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