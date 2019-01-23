Hadise'den ablasına mesaj mı?

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak Instagram sayfasına bir fotoğrafını yükledi ve altına şöyle yazdı: "Dik dur! Bu yalnız kalmak anlamına gelse bile..."

Hadise'nin bu mesajı aralarının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz için yazdığı düşünüldü. Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra kardeşleriyle arası açılmış ve onlarla devam eden iş ortaklığını noktalamıştı. Hadise daha sonra küçük kardeşi Derya Açıkgöz'le barışsa da ablası Hülya Açıkgöz'le arası bir türlü düzelmedi.

