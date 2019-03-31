"Hadisenin üstü örtülmemeli"

Savaşa değil, seçime gidildiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, siyasi mücadelenin düşmanlar arasında değil, rakipler arasında olduğunun farkına varılması gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, "Bu memleket hepimizin. Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. Keşke olmasaydı diyoruz. Ama iş işten geçti. Maalesef hadise oldu. Hükümetten, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanından ve yetkililerden ricam, hadisenin üstü örtülmemesi gerektiğine inandığımı söylemek istiyorum." diye konuştu.

Tüm Türkiye'nin söz konusu durum karşısında üzüntü yaşadığının altını çizen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu hadiselerin tekerrür etmemesi için tedbir almakla mükellefiz. Hükümetin üzerine düşen vazife, bundan dolayı kışkırtmacı bir üslup, hasım üreten bir üslup, 'bendensen vatansever, değilsen hain' gibi bir üslup, insanları bu noktada cinnet geçirecek hale getiriyor. Buna şahit olduk. Bugün onun için bunun üstü örtülmemeli. Ancak yetkililer, siyasiler, hepimiz bunun içindeyiz ders çıkarmalıyız. Bu hadiseden ders çıkarmalıyız. İnşallah bu seçimlerin huzur içinde tamamlanması için geri kalan illerinde, ilçelerinde ve beldelerinde bu hadiselerin olmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Başta camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza, bir iç hesaplaşma yapmalarını, nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu yanlışlıklar nasıl önlenir, bunun üzerine düşünmeye davet ediyorum."

Hayatını kaybeden gençlerden birinin Saadet Partili sandık görevlisi, diğerinin ise sandık müşahidi olduğunu belirten Karamollaoğlu, iki gencin yanında babaları ve yakınlarının da bulunduğu bilgisini paylaştı. Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada AK Parti'li bir aday var. Şu an kaçak olanlar da onun yakınları. Bunu başka bir noktaya çekmek, ister istemez insanlarda adalete olan güveni, güvenlik güçlerine olan güveni ortadan kaldırıyor. Şimdi izleyeceğiz, bakacağız. Bu seçimlerin memleketimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Biz ülkemizi muhafaza edeceğiz. Bu ülkeyi sevdiğimizi, bu zor şartlarda göstereceğiz."

