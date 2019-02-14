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Hadi’yi Alex de Souza sunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, online bilgi yarışması Hadi’yi sunacak.

Hadi’yi Alex de Souza sunacak

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, online bilgi yarışması Hadi’yi sunacak. 15 Şubat Cuma akşamı yapılacak özel yarışmada Hadiciler için 50 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Online bilgi yarışması Hadi’ye efsane bir sunucu geliyor. Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, online bilgi yarışması Hadi’ye konuk sunucu olacak.

Brezilyalı yıldızın Merve Toy ile birlikte sunacağı özel yarışma, HDI Sigorta sponsorluğunda 15 Şubat Cuma akşamı saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Hadi tarihindeki unutulmazlar arasında yer alması beklenen yarışmada 50 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Hadi’yi Alex de Souza sunacak

Hadi’yi Alex de Souza sunacak

Hadi’yi Alex de Souza sunacak

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