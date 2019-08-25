HABER

Hadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Eskipazar ilçesine bağlı  Budaklar köyünde, gün yüzüne çıkarılan Hadrianapolis Antik Kenti, güvenlik kameralarıyla izlenerek korunuyor. Köy muhtarı Sadettin Kayıntu, "Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende.

Hadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı koruma

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde, gün yüzüne çıkarılan Hadrianapolis Antik Kenti, güvenlik kameralarıyla izlenerek korunuyor. Köy muhtarı Sadettin Kayıntu, "Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Yapılabilecek yanlış işleri kameralarımızdan tespit ediliyor" dedi.
Eskipazar'a bağlı Budaklar köyünde, 2003'te başlayan kazı çalışmalarıyla Hadrianapolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarıldı. Roma döneminde M.Ö.1'inci yüzyılda kurulan antik kentte, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, çok sayıda mermer sütun, sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız, unguentarium ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise ortaya çıkarıldı. SİT alanı içindeki mermer sütun ve sütun başlıklarından, heykellerden ve yapıların mimari özelliklerinden döneminde gelişmiş bir şehir olduğu anlaşılan antik kent, 3 yıldır, 9 güvenlik kamerasıyla izlenerek, korunuyor.
'YABANCI TURİSTLERİMİZ BURAYI GÖRÜNCE PARMAKLARINI ISIRIYOR'
Köy muhtarı Sadettin Kayıntu, "Şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Devletimiz buraya önem veriyor. Burasının dünyaya açılması içten bile değil. Şu anda görünürde o kadar fazla bir şey olmamasına rağmen yabancı turistler geliyor. Yabancı turistlerimiz burayı görünce parmaklarını ısırıyor, son derece memnun kalıyor. İlçemiz ve köyümüz için burası büyük bir hazine. Eşi benzeri bulunmaz bir hazine" dedi.
'KAMERALARIMIZLA HEM ANTİK KENTİMİZ HEM DE KÖYÜMÜZ DAHA GÜVENDE'
Antik kentin 3 yıl önce güvenlik kameralarıyla izlenerek ve özel güvenlik görevlileriyle korunduğunu belirten Kayıntu, "Güvenlik kamerası olmadığında bazı sıkıntılar yaşadık. Kompresör ele geçirildi. Jandarmamız 24 saat devriye geziyor. Güvenlik kameralarımız ve özel güvenlik görevlilerimiz mevcut. Yapılabilecek yanlış işleri kameralarımızdan tespit ediliyor. Kameralarımızla hem antik kentimiz hem de köyümüz daha güvende. Kameralardan sonra hırsızlık olmadı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı korumaHadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı korumaHadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı korumaHadrianapolis Antik Kenti'ne güvenlik kameralı koruma

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
HDP’li belediye Mardin’de hayvanlara dehşeti yaşatmışHDP’li belediye Mardin’de hayvanlara dehşeti yaşatmış
Bakan Koca ve Binali Yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunduBakan Koca ve Binali Yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.