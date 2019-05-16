Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, turizme kazandırılacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol, iş adamı, turizmci, rehber ve vatandaşlardan oluşan bir heyet ile ilçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'e gezi düzenledi.

Gürel ve beraberindekiler, daha önce koruma ve gezi amaçlı üstü kapatılan Erken Bizans dönemine ait Kilise B'deki mozaikleri inceledi.

Burada Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgiler alan Gürel, yaptığı konuşmada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde kültür, Yenice ilçesinde ise doğa turizmiyle ilgili önemli bir zenginliğe sahip olduklarını anlatan Gürel, turistlere bütün zenginlikleri gösterebilmek için çalışma yaptıklarını ifade etti.