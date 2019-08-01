Hadrianaupolis'te 2. yüzyıla ait mezar bulundu

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait mezar bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılan kazı çalışmalarında bulunan kaya mezarı içinde antik döneme ait para, kemik toka ve bir unguentarium (gözyaşı şişesi) bulundu.

Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Kilise C" ve "Nekropol" alanlarında yapılan kazı çalışmalarının bu ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Her iki alanda da önemli bulgulara rastladıklarını anlatan Çelikbaş, şu bilgileri verdi:

"Bu bulguların bölge ve Hadrianaupolis tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Kilise C alanında kiliseye bitişik farklı yapılar belirlendi. Hadrianaupolis'te şimdiye kadar yapılan kazılarda mavimsi ve yeşilimsi renkte camlar bulunmuştu. Bu kadar aynı renkte camın olması bizi daha önce burada bir yerel üretim merkezi olduğu düşüncesine itmişti. Kilise C'ye bitişik atölye olduğunu düşündüğümüz bir yapıyla karşılaştık. Bu yapıda ocak kalıntıları, isler ve tabanda kömür kalıntıları bulundu. Binlerce aynı renkte cama rastladık. Kilise C'de henüz ne olduğunu belirleyemediğimiz bir başka Roma yapısını daha tespit ettik."