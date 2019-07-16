'HAFÇU', Harita Genel Müdürlüğüne teslim edildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ) Hava Fotoğrafı Çekim Uçağının (HAFÇU) beklenen tarihten önce Harita Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile tedarik sözleşmesinin imzalandığı HAFÇU'nun projesinin tamamlandığı bildirildi. Anlaşmaya göre; 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU'nun, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019'da teslim edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Harita Genel Müdürlüğü’nün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAFÇU’nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, HAFÇU’ya kameraları entegre etmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim etti" denildi.

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