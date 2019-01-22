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Hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kırtasiyeye daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşarak kırtasiye dükkanına girdi.

Hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kırtasiyeye daldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşarak kırtasiye dükkanına girdi.
Kaza, akşam saatlerinde Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesinden kent merkezine giden, Ekrem Tayyip Karakoç yönetimindeki 07 CUD 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Ardından kaldırımı aşan araç, Mehmet Uzunay'a ait kırtasiye dükkanının vitrinine çarparak durabildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ekrem Tayyip Karakoç, hızının yavaş olduğunu, fakat kayma nedeniyle kontrolü kaybettiğini söyledi.
Kırtasiye dükkanı sahibi Mehmet Uzunay ise "Birden bir ses duyduk. Patırtı koptu ne olduğunu anlamadık" dedi. Kazada hasar gören otomobillerden birinin sahibi Oğuzhan Güler, o anda aracının içinde olduğunu belirterek, ''Çarparak bir araç geldi. Saniyelik bir olay, sonra araç dükkana girdi" diye konuştu.
Çeçenistan Caddesi'nde sabah saatlerinde de benzer bir kaza meydana gelmişti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, büfenin önünde bulunan içecek dolabına çarpmıştı.

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Hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kırtasiyeye daldıHafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kırtasiyeye daldıHafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra kırtasiyeye daldı

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