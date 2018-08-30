Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Adana'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Musa Ertan idaresinde 01 VJ 248 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi civarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kaza nedeniyle araçtan fırlayarak yaralanan sürücü Ertan, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, polis ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.
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