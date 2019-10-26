Hafif ticari araç apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın apartman boşluğuna devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZA 7664 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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