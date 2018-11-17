Hafif ticari araç apartmanın bahçesine düştü: 3 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de hafif ticari aracın apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebru Eş idaresindeki 17 UZ 630 plakalı hafif ticari araç, Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde 3 metre yükseklikten 6 katlı apartmanın bahçesine düştü.
Kazada sürücü ile ters dönen araçta bulunan Dorukhan ve Burcu Kılıç hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
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