Hafif ticari araç, askeri kamyonete çarptı; 4'ü asker 5 kişi yaralandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de, hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı yönden gelen askeri kamyonete çarptı. Kazada, 4'ü asker 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane-Bayburt karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Ateş'in kullandığı 29 AD 523 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelini taşıyan 29 AD 726 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil İbrahim Ateş ile askeri araçtaki H.Ç, S.B, M.D, ve H.İ. Y adlı askerler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla alarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

