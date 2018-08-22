HABER

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

BURDUR'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli'ndeki kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine seyreden Semih İdik yönetimindeki 45 FZ 311 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltikçi Beli mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İdik ile araçtaki Gülname İdik, Deniz Akdeniz, Gürkan Şahin, Kumru Şahin, Ayşe Şahin, Cennet Koç, Mehmet Birkan Koç ve Bulut İdik yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur ve Bucak Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Deniz Akdeniz, Burdur'daki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Gümüşhane'de çatışma: Biri kırmızı listede 2 PKK'lı öldürüldü (2)Gümüşhane'de çatışma: Biri kırmızı listede 2 PKK'lı öldürüldü (2)
TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralıTEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.