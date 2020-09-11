HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafif ticari araç çarptı hayatı karardı

Hafif ticari araç çarptı hayatı karardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

Adana’da muavinlik yaparak geçimini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu ayak bileğinde oluşan hasardan dolayı sakat kalan genç, artık çalışamadığını söyledi.Edinilen bilgiye göre, kaza yaklaşık 2 ay önce Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da muavinlik yaparak geçimini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu ayak bileğinde oluşan hasardan dolayı sakat kalan genç, artık çalışamadığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, kaza yaklaşık 2 ay önce Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Otobüslerde muavinlik yapan 20 yaşındaki Fatih Duygucu evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duygucu daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördü. Duygucu kaza sonrası ayak bileğinden yaralandığı için sakat kaldı. Bu nedenle işinden de oldu.
Fatih Duygucu kaza nedeniyle hayatının karardığını belirterek, “Olduğumuz yer okul alanı ve ben burada trafik kazası geçirdim. Karşı kaldırımdan bu tarafa geçiyordum soluma baktığımda araçlar durup bana yol verdi. O sırada ben telefonla konuşuyordum suçumu kabul ediyorum. Sağ taraftan bir araç süratli şekilde gelip ayağıma çarptı ve sürükledi. Haklıyken haksız duruma düştüm, işsiz kaldım ve askerliğimi yapamadım çürük aldım. Ayağımda 15 kırık ve 2 tane platin var. Bugün bir iş başvurusu yaptım ama çürük raporum olduğu için işe alamayacaklarını söylediler. İşsiz kaldım, benim masraflarım var bir şey yapamıyorum” dedi.
Karşıdan karşıya geçerken telefonda konuştuğu için kendisinin de hatalı olduğunu kabul eden Duygucu, “Ancak karşı taraf da direksiyon başında telefonla konuşuyordu. Burada daha önce de 15’e yakın kaza oldu, belediyelere başvuru yapıldı ama kimseden bir dönüş olmadı. Kaza yaptığım yerde bir çukur vardı, araç o çukura düşmemek için bana çarpmış. Burası okullar bölgesi mutlaka ışık yapılması gerekiyor. Çevredeki gören vatandaşların beyanı öyle. Ben uzun yol muavinliği yapıyordum günlük yevmiye alıyordum ama bu olaydan sonra çalışamaz oldum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyorYargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor
Yeni karar uygulanmaya başladı! Alınmıyorlar
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de başlıyor
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
Bursa merkezli 3 ilde 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü
19 yaşındaki genç 'kız meselesi' yüzünden öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.