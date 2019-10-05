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Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesiyle 5’i çocuk 10 kişi yaralandı.Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesiyle 5’i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilvadi Bulvarı’nda seyreden Mustafa H. idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi. Kazada araç içerisindeki 5’i çocuk 10 kişi yaralandı. Pikniğe gitmek için yol çıktıkları öğrenen 10 kişi, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza yerinde bir sağlık görevlisinin, kazada yaralanan çocuğa, balon gibi şişirdiği eldiveni vermesi dikkat çekti.
Polis kaza yerinde başka kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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