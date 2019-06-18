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Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 6 kişi, yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 6 kişi, yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Kale ilçesi Özlüce mevkisinde meydana geldi. Ramazan Altınmeşe, yönetimindeki 72 DD 560 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü Altınmeşe ile yanındaki Muhammet Altınmeşe, Menekşe Altınmeşe, Rabia Altınmeşe, Ruken Altınmeşe ve İzzet Altınmeşe, kazada yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Altınmeşe, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralıHafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

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