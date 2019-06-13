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Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde hafif ticari aracın evin çevre duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Ordu-Samsun karayolu Kozluk Sapağı Gökçeağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde hafif ticari aracın evin çevre duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Ordu-Samsun karayolu Kozluk Sapağı Gökçeağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Aktaş (55) idaresindeki 07 RT 015 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Büyükkol’a (75) ait evin çevre duvarına çarptı. Kazada sürücü Cevdet Aktaş ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Aktaş (54), oğlu Ahmet Aktaş (15) ve Büşra Bakırhan (15) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hepsi aniden oldu
Kazada evinin duvarı yıkılan ev sahibi Mehmet Büyükkol, "Evin arka yolundan ana yola çıkıyor. Biz de evin önünde ailecek oturuyorduk. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Sonra bizim evin duvarına çarpıyor. Duvar olmasaydı araç bize gelebilirdi" dedi.
Kaza sonrası evin duvarının ana yola savrulduğu görülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

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