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Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce halk otobüsü, daha sonra dolmuşa çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Feniş Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce halk otobüsü, daha sonra dolmuşa çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Feniş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. idaresindeki 45 P 4631 plakalı hafif ticari araç ile Osman K. yönetimindeki 41 J 6039 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç seyir halinde olan 34 M 5741 plakalı dolmuşa çarparak durabilirken, halk otobüsü yol kenarında bulunan demir direğe çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Ahmet Y., Güneş Y. ve otobüste bulunan Serap Ç. isimli bir yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
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