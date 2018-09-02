HABER

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde.

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7" dedi.
Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunuyor. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenHafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktıNiğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.