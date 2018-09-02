Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7" dedi.
Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunuyor. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.
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