Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (4)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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