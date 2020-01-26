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Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kafeye daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya’da hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kafeye daldı.

Antalya’da hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kafeye daldı. Şans eseri yaralananın dahi olmadığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde meydana geldi. 50 SK 051 plakalı kamyonetiyle hal içi yan yoldan güney çıkış kapısına doğru ilerleyen Mehmet Aktaş, Yeni Hal Yolu’ndan hale giriş yapan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla sağa sola manevra yaptıktan sonra yol üzerindeki bir kafeye daldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza anında kafede kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Araç kafe içinden çıkarılırken, işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada her iki sürücü de hafif yaralandı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kafeye dalma anı kamerada
Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hal içi yan yolda ilerleyen kamyonet ile hale giriş yapan hafif ticari aracın çarpıştığı ve kamyonetin sağa sola savrulduktan sonra iş yerine daldığı anlar yer aldı.
Kazayı arkadaşının yaptığını anlatan Murat Altunkaynak, “Hale giren araç ile arkadaşımın kullandığı araç birbirine vuruyor. Dengeyi kaybediyor kafeye giriyor. Allah’tan içeride kimse yoktu” dedi.
İşletme sahibi Ulaş Deniz,ise hal giriş kapısında çarpışan araçlardan birinin hızını alamayarak üzerine doğru geldiğini anlatarak, “İçeri kendimi zor attım. Normalde dolu olurdu ama bir iki arkadaşım vardı. Dolu olsaydı ölüm olabilirdi ama şu an bir şey yok” diye konuştu.

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