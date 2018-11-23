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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Davutlar Mahallesi yolu Yavansu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yan yoldan ana yola çıkan S.Y. yönetimindeki 64 NA 826 plakalı hafif ticari araç, Ümit Çil (18) yönetimindeki 09 BAA 67 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çil ile arkadaşı Ercan Boztilki (17), olay yerinde hayatını kaybetti. İki arkadaşın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü S.Y ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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