HABER

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 22:18 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü, 2 sürücü de yaralandı.

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü, 2 sürücü de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Faruk Köroğlu yönetimindeki 34 GH 8615 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Cebrail Türkan yönetimindeki 25 SC 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücüler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralıHafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralıHafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralıHafif ticari araç ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gittiEski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti
Kontrolsüz hemzemin geçitte tren, minibüse çarptı: 5 yaralıKontrolsüz hemzemin geçitte tren, minibüse çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Serdar Aziz kararını açıkladı!

Serdar Aziz kararını açıkladı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.