HABER

Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 03:15 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da hafif ticari araç ile elektrikli bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.N.S. idaresindeki 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde Murtaza Öncü'nün kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Öncü'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu kişilerden biri ise onunla konuşup bilincini açık tutmaya çalıştı.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Murtaza Öncü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç sürücüsü C.N.S. ise olay yerine yakın mahallelerde devriye görevi yapan polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?
Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana elektrikli bisiklet hafif ticari araç Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Rahip Brunson'un cep telefonu kayıtlarından Evanjelist lider Mike Bickle'ın adı çıktı

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.