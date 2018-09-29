Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da hafif ticari araç ile elektrikli bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.N.S. idaresindeki 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde Murtaza Öncü'nün kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Öncü'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu kişilerden biri ise onunla konuşup bilincini açık tutmaya çalıştı.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Murtaza Öncü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç sürücüsü C.N.S. ise olay yerine yakın mahallelerde devriye görevi yapan polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.
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