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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çevre yolu istikametinden Yenikent istikametine gitmekte olan Müslüm Kar idaresindeki 02 HA 574 plakalı hafif ticari araç ile Yenikent istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Alkan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet Merinos Kavşağı’nda çarpıştı.

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çevre yolu istikametinden Yenikent istikametine gitmekte olan Müslüm Kar idaresindeki 02 HA 574 plakalı hafif ticari araç ile Yenikent istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Alkan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet Merinos Kavşağı’nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet duramayarak trafik lambasını devirdikten sonra ağaca çarparak durdu. Kazada araç sürücülerinden Müslüm Kar ile araçlarda bulunan Ayşe Kar, Hayrunisa Gül, Emine Reyyan Gül ve Fatma Gül yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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