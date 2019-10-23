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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, ekmek fırınına ait hafif ticari araç, aydınlatma sisteminin bakım onarımını yapan elektrik dağıtım şirketine ait kamyonete çarptı.

Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, ekmek fırınına ait hafif ticari araç, aydınlatma sisteminin bakım onarımını yapan elektrik dağıtım şirketine ait kamyonete çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-130 karayolu Başiskele ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Gölcük yönüne giden Huzeyfe Karaosmanoğlu yönetimindeki 41 ACD 372 plakalı ekmek fırınına ait hafif ticari araç, aydınlatma sistemini bakım onarımını yaparak yoldan dubaları toplayan elektrik dağıtım şirketine ait 41 EG 853 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet önünde bulunan yine elektrik dağıtım şirketine ait 54 B 0546 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Karaosmanoğlu ile, çarptığı kamyonette bulunan Necip Erkul, Zeki Ballı, Kadir Er, Yaşar Karacan ve Serdar Armağan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gölcük ve İzmit’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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