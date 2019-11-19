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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP?in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP?in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi?nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.M B (45)?yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D (37)?nin kullandığı 27 SP 373 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan D. yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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