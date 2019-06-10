Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çerkezköy- Çorlu yolunun Veliköy Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Volkan Uçar'ın kullandığı 59 YL 476 plakalı hafif ticari araç, kavşakta ana yola çıkmak isteyen Ahmet Deniz yönetimindeki 59 SA 4329 plakalı otomobile çarptı. Kazada Volkan Uçar, hayatını kaybederken, Ahmet Deniz ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Deniz'i ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uçar'ın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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