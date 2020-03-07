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  4. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 08:04 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tacettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

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Aksaray Kaza

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