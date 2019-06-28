Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl Mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl Mevkiinde Celal Ülgen idaresindeki 37 EK 906 plakalı otomobil ile İhsan Çingir yönetimindeki 37 RA 913 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Celal Ülgen, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İhsan Çingir ile araçlarda yolcu olarak bulunan Halime Bilen ve Ahmet Katırcı da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Ülgen’in naaşı, Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

