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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 44 PS 853 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen 34 TR 2674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Nesimi Takmaz'ın (34) hayatını kaybettiği belirlenen kazada yaralanan Sevda, Diyar, Devran, Derman Ali Takmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile hafif ticari araçtaki Ramazan Evik ve Yüksel Tungaç yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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