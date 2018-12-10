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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 09:03 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde giden Talha Kuybu (21) yönetimindeki 34 KY 2264 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ara sokaktan çıkan Uğur Acar (28) yönetimindeki 16 Y 2144 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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