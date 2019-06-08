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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Özberk yönetimindeki 02 EH 525 plakalı otomobil ile Mahmut Kaşıkçıer yönetimindeki 46 ZB 481 hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Güler Kaşıkçıer ve Enes Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Mahmut Kaşıkçıer ve Enes Şahin'i Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, Güler Kaşıkçıer ve Ömer Faruk Özberk ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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