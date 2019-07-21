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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 20:48 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Çameli ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Çameli ilçesi Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çameli istikametine giden Mesut Gökdağ yönetimindeki 20 DE 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gündaş yönetimindeki 20 YA 078 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulanan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişi için kurtarma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri, sürücü Gökdağ, Hatice Gökdağ, Güldalı Gökdağ, Sudenur Gökdağ'ı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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